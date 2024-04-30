Царукян: «Нравится жить в Америке, но после двух месяцев в Майами едет крыша»

Российский и армянский боец UFC Арман Царукян рассказал о жизни в США.

«Мне нравится жизнь в Америке, но чего-то не хватает. Вот поживу в Майами — два месяца, и у меня крыша едет. Хочется куда-то уехать», — сказал боец в интервью YouTube-каналу Main Event Podcast.

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Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.