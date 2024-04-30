Царукян объяснил, почему не употребляет алкоголь

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) отметил, что он наслаждается жизнью, не потребляя алкоголь.

«Я не пью алкоголь, потому что он мне не нужен. Я и так уверенный в себе парень. Если я хочу что-то сделать, я это делаю. Мне нравится проводить время с семьей и друзьями. И есть вкусную еду — это самое лучшее! Перед боем я всегда думаю о том, что буду есть, когда выиграю. Я представляю себе суши, стейки», — сказал Царукян в интервью Майклу Биспингу.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.