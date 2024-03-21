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21 марта, 12:25

Боец UFC Железнякова заявила, что тренер Бивола подберет нужный ключик под Бетербиева

Виктория Кравченко
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Российский боец легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова поделилась мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я фанатка Дмитрия Бивола. Всем сердцем и душой болею за него. Соперника не изучала. Знаю, что он хороший. Геннадий Юрьевич Машьянов подберет нужный ключик. Бивол очень сильный ментально и физически», — цитирует Железнякову MMA.Metaratings.ru.

Бой Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/boec-ufc-zheleznyakova-trener-bivola-podberet-nuzhnyi-klyuchik-pod-beterbieva-345724/
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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