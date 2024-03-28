Сергей Павлович подерется с Александром Волковым 22 июня в Саудовской Аравии

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) проведет следующий бой против соотечественника, шестого номера рейтинга Александра Волкова (37-10) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бой состоится в соглавном событии вечера. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Том Аспиналл (13-3) в прошлом бою победил Павловича нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Волков в прошлом бою победил Тая Туивасу (14-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия.