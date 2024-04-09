Арман Царукян: «Гегард Мусаси — легенда»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) признался, что смотрел UFC 200 только из-за Гегарда Мусаси (49-9). Об этом он сказал в эфире The MMA Hour.

— Ты смотрел UFC 200 в 2016 году?

— Да, я смотрел, потому что там дрался Гегард Мусаси. Он армянин, он легенда для нас. Вот почему я смотрел тот турнир. Возможно, тогда у меня было два боя в профессионалах. Я был очень молод, мне было 17-18 лет. Я даже представить не мог, что окажусь на UFC 300, — сказал Царукян.

Мусаси победил Тиаго Сантоса (22-12) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 9 июля 2016 года на UFC 200 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.