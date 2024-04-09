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Сегодня, 11:30

UFC 300: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир UFC 300 пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арман Царукян.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 14 апреля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США) состоится турнир UFC 300. Прелимы стартуют в 03.00 по московскому времени, поединки основного карда запланированы на 05.00 мск. В главном событии вечера ММА сойдутся Алекс Перейра и Джамал Хилл. Также на турнире подерется российский боец Арман Царукян, он выйдет против бразильца Чарльза Оливейры.

В прямом эфире трансляцию боев в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», на федеральном канале «Матч ТВ» будут представлены только поединки мейнкарда. Также следить за турниром можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Алекс Перейра
Арман Царукян
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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