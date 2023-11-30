Царукян: «Если бы мы с Хабибом за столом сидели, я бы обязательно спросил пару советов»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) рассказал, какие у него отношения с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

— Когда ты дрался с Гамротом, у клетки сидел Хабиб. Он тебе советы не кричал какие-нибудь?

— Нет.

— Ты вообще ему когда-нибудь писал, спрашивал что-то?

— Нет, поздравлял только, когда он бои выигрывал. У нас не те отношения, чтобы я писал, я же не друг его, не одноклубник. Если бы мы за столом сидели в одной компании, я бы обязательно спросил пару советов.

Царукян и Бенил Дариуш (22-5) подерутся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.