Четыре бойца получили денежные бонусы по итогам UFC 301

Четыре бойца получили бонусы за «Выступление вечера» по итогам турнира UFC 301.

Денежными вознаграждениями были удостоены Мишель Перейра (31-11), который засабмитил Игоря Потерю (20-6) в первом раунде, и Кайо Борральо (16-1), нокаутировавший Пола Крейга (17-8) во втором раунде.

Также бонусы получили Маурисио Руффи (10-1), отправивший Джейми Малларки (17-8) в нокаут в первом раунде и Алессандро Коста (14-4), который нокаутировал Кевина Борхаса (9-3) во втором раунде.

Турнир UFC 301 состоялся на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.