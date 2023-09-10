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Сегодня, 11:09

Дана Уайт о Федоре Емельяненко в игре UFC 5: «Мы заплатили ему неприличную сумму денег»

Давид Хачатрян
Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал появление Федора Емельяненко (40-7) в видеоигре UFC 5.

«Летал ли я на остров, чтобы получить разрешение использовать образ Федора в игре UFC 5? Ха-ха-ха, нет, мне этого делать не нужно было. Но да, Федор будет в игре. Как мне это удалось? (смеется) Даже не знаю, думаю, он сам хочет быть в этой игре, или же мы заплатили ему неприличную сумму денег. Не знаю, может и то, и другое», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Емельяненко появится в видеоигре UFC 5 в качестве дополнительного бойца наряду с Майком Тайсоном и Мухаммедом Али. Они будут доступны покупателям расширенного издания игры. UFC 5 выйдет 27 октября на PS5 и Xbox Series X|S.

Дана Уайт
Федор Емельяненко
UFC
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