Кормье: «Как Алекс Перейра побеждает? Он даже не умеет бороться!»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) признался, что он недоумевает, когда видит, как действующий чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) побеждает сильных претендентов.

«Я всегда спрашиваю себя: «Как Перейра это делает?» При всем уважении, он не умеет бороться! Когда его хватают за ногу, он просто падает. Но у него настолько хороший набор навыков, что неважно, что он не умеет делать», — сказал Кормье на ESPN MMA.

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.