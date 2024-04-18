Бо Никал: «Я буду швырять Чимаева об канвас»

28-летний американский средневес Бо Никал (6-0) вновь нацелился на 11-й номер рейтинга в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0), заявив, что будет большим фаворитом в преддверии их потенциального боя.

«С кем он дрался, когда у него был рекорд 5-0? С каким-то рандомным пареньком в Европе, а я дерусь на UFC 300, так что тут есть свои уровни. Я не удивлюсь, если, когда мы будем драться, я буду фаворитом с коэффициентом -1000. Я бы повалил Чимаева на канвас, потрепал, пошвырял. Он не такой большой, он устает. Если бой будет длиться пять раундов, я не думаю, что он дойдет до решения судей», — сказал Никал в эфире The MMA Hour.

Никал победил Коди Брандейджа (10-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.