Кормье: «Русские — отменные борцы. Если бы Гацалов выступал по MMA, он бы переехал Джонса»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) в подкасте Джо Рогана рассказал, как тренировался с чемпионом Олимпийских игр по вольной борьбе Хаджимуратом Гацаловым.

Кормье: Когда я только начал драться, я понял, что когда эти русские приедут, начнется настоящий бой. Они отменные борцы. Александр Карелин — настоящий монстр.

Роган: Верно, он монстр.

Кормье: Русские спортсмены просто сумасшедшие. Был один парень, он одолел меня в полуфинале Олимпийских игр. Его зовут Хаджимурад Гацалов. Нам повезло, что он не стал бойцом MMA, иначе он бы переехал всех, включая Джона Джонса. Этот мужик всех бы переехал.

Роган: Серьезно?

Кормье: Он был реально хорош. Он победил всех наших борцов. Меня, Кэла Сэндерсона, Кайла Снайдера. Он долгое время побеждал всех лучших американских борцов. Однажды я пригласил его в свой тренировочный лагерь перед боем с Джонсом. Мой тренер по физподготовке сказал, что его цель — сломать этого парня. И знаешь что он мне потом сказал? Он сказал: «Даниэль, что бы я ни делал, этот парень не останавливается. Он просто не устает и продолжает идти вперед». Вот почему этот парень шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион и прочее. Нам повезло, что он не дрался, потому что мы бы не добились всего того, чего добились. Он был необычайно сильным и быстрым. Каждый раз, когда я с ним боролся в зале [АКА], мне приходилось настраиваться как на схватку на Олимпийских играх. Его невозможно было сбить с ног. Я, наверное, только один раз за весь месяц повалил его.

Роган: Ты когда-нибудь спрашивал его, не хочет ли он выступить в MMA?

Кормье: Спрашивал. Он сказал, что хочет продолжать заниматься борьбой. Теперь он главный тренер сборной России по вольной борьбе.

Роган: Ух ты!

Гацалов помогал Кормье готовиться к бою с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) в 2015 году.