Джамал Хилл назвал имя своего следующего соперника

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-2) сделал заявление после поражения от действующего чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (10-2).

«Я осмелился стать великим вопреки невзгодам и испытаниям и не справился с задачей, выступая на самом высоком уровне в мире! Я дважды принял вызов, чтобы сразиться за чемпионский титул, за который большинство никогда не будет бороться! Следующий бой — с Иржи [Прохазкой]. И пусть все получится!» — написал Хилл в соцсети X.

Перейра победил Хилла нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.