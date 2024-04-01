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Сегодня, 09:58

Джек Делла Маддалена: «Я хочу подраться против Шавката Рахмонова»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена (17-2) заявил, что готов встретиться с третьим номером рейтинга в полусреднем весе Шавкатом Рахмоновым (18-0) в августе на UFC 305 в Перте, Австралия.

«Меня прооперировали во вторник, и мне кажется, что я смогу быть в форме через 12 недель. Я планирую вернуться в августе, хочу подраться против Шавката Рахмонова. Мне нравится его стиль, я всегда хотел подраться против него. Я считаю его лучшим бойцом в дивизионе и предполагаю, что это будет тяжелый поединок. Я слышал, что у него травма, но к августу он будет готов, так что у нас схожие ситуации. Если бой с Шавкатом организовать не получится, я бы хотел подраться с Камару Усманом», — сказал на The Grin Reapers Podcast.

Маддалена победил Гилберта Бернса (22-7) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Рахмонов одолел Джеффа Нила (15-6) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта 2023-го на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джек Делла Маддалена
Шавкат Рахмонов
UFC
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