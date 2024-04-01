Джо Роган: «Уитакер против Чамаева — это охренительно дикий бой»

Комментатор UFC Джо Роган прокомментировал анонс боя между третьим номером рейтинга в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7) и 11-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Уитакер против Хамзата Чамаева в Саудовской Аравии. Это будет охренительно дикий бой. Это настоящий бой для Хамзата, потому что Уитакер — здоровенный чувак. Он большой, мускулистый, бывший чемпион в среднем весе. По крайней мере, у нас есть шанс увидеть, как выглядит Хамзат против бойца мирового класса, бойца калибра чемпиона мира, ведь Камару Усман вышел на бой с Хамзатом на 10-дневном уведомлении, при этом у него больные колени. Кроме того, Усман выиграл третий раунд. А у Уиттакера будет много времени на подготовку», — сказал Роган на подкасте The Joe Rogan Experience.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.