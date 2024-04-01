Биспинг: «Пятираундовый бой против Уиттакера может обернуться для Чимаева настоящей катастрофой»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) оценил предстоящий поединок между третьим номером рейтинга в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7) и 11-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Отличный бой, он имеет большой смысл в среднем дивизионе. Однако, если я не ошибаюсь, это будет первый пятираундовый поединок для Хамзата Чимаева. И это не может не настораживать. Роберт Уиттакер не сбавляет оборотов, он очень опытен и выступает на высочайшем уровне на протяжении долгого времени. В бою с Камару Усманом и Гилбертом Бернсом Хамзат замедлялся, а второй и третий раунды были очень близкими. Если он не сможет прикончить Уиттакера в начале боя, то пятираундовый бой против такого парня будет для Хамзата настоящей катастрофой. В этом бою случиться может все, что угодно. И это хороший бой. Очень-очень хороший бой», — сказал Биспинг в интервью Galaxy MMA.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.