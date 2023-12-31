Пейдж Ванзант ответила тем, кто критикует ее за создание OnlyFans: «Я продала свое тело UFC»

Бывший боец UFC Пейдж Ванзант (8-5) заявила, что не считает создание аккаунта на OnlyFans продажей тела, а, напротив, уверена, что бойцы MMA продают свои тела бойцовским лигам.

«Я просто живу своей жизнью, — сказала Ванзант. — Я не знаю, чего именно вы от меня хотите. Я видела в социальных сетях, как некоторые спрашивают: «О, зачем ты сделала OnlyFans?» или «Зачем ты продаешь свое тело?» Я сначала подумала: «Ну, я не считаю это продажей себя. Никому не позволено прикасаться ко мне, кроме моего мужа».

Я продала свое тело UFC. У меня сломаны кости, изрезано лицо, я получила травму, возможно, сотрясение мозга, у меня сломан нос, мне четыре раза ломали руку, я порвала плечо. Разве это не одно и то же? Я буквально продала свое тело UFC, а теперь, типа, да, я продаю свои фотографии в интернете? Да, и я определенно понимаю, почему людям это не нравится. Я полностью уважаю мнение других людей и то, что их это не устраивает".

Ранее Ванзант утверждала, что за 24 часа на OnlyFans заработала больше денег, чем за всю свою бойцовскую карьеру вместе взятую.