Пейдж Ванзант: «За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю карьеру бойца»

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант (8-5) рассказала, что ее самый большой источник дохода — это OnlyFans, сервис подписки на контент.

«Перед тем, как я пришла на OnlyFans, я уже была известна. Мне очень повезло, что моя карьера даже вне UFC и вне боев была довольно успешной, — сказала Ванзант во время выступления в подкасте OnlyStans на Barstool Sports. — Я очень много работала в других отраслях и пыталась стать, как мне кажется, более популярной личностью. Но да, OnlyFans определенно был моим самым большим источником дохода. За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю свою карьеру бойца».

Ванзант выступала в UFC с 2014 по 2020 года. В лиге она одержала пять побед и потерпела четыре поражения.