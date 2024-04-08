Файтерша UFC Алексеева участвует в съемках ТВ-шоу

Менеджер файтершы UFC Ирины Алексеевой Александр Скаредин сообщил, что спортсменка участвует в съемках ТВ-шоу.

«Новостей по бою пока нет. Думаю, появятся не раньше конца первого полугодия. Пока Ирина принимает участие в съемках шоу на ТВ. Это что-то типа «Русского ниндзя»», — сообщил Скаредин Legalbet.kz.

33-летняя Алексеева провела в UFC два поединка — 29 апреля 2023 года нокаутировала ударом с колена в первом раунде швейцарку Стефани Эггер (8-5) и проиграла 14 октября единогласным решением судей британке Мелиссе Диксон (6-1).