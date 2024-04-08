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Сегодня, 12:00

Файтерша UFC Алексеева участвует в съемках ТВ-шоу

Виктория Кравченко
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Менеджер файтершы UFC Ирины Алексеевой Александр Скаредин сообщил, что спортсменка участвует в съемках ТВ-шоу.

«Новостей по бою пока нет. Думаю, появятся не раньше конца первого полугодия. Пока Ирина принимает участие в съемках шоу на ТВ. Это что-то типа «Русского ниндзя»», — сообщил Скаредин Legalbet.kz.

33-летняя Алексеева провела в UFC два поединка — 29 апреля 2023 года нокаутировала ударом с колена в первом раунде швейцарку Стефани Эггер (8-5) и проиграла 14 октября единогласным решением судей британке Мелиссе Диксон (6-1).

На счету Алексеевой пять побед и два поражения в ММА.

Источник: https://legalbet.kz/news/16514960/
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