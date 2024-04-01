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Сегодня, 12:26

Камил Гаджиев: «Джон Джонс не будет величайшим бойцом, потому что он занимался плохими вещами»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал заявление главы UFC Даны Уайта, который сказал, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) — величайший боец в истории MMA.

«А я никогда не назову величайшим человека, которого дважды ловили с кокаином и который пьяный попадал в ДТП. Вот как хотите, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Вот я не могу такого человека назвать величайшим. Да, согласен, что Хабиб [Нурмагомедов] мог бы драться еще, если бы выиграл еще пять боев, никто бы никогда не спорил, что он величайший. А есть люди, которые считают величайшим бойцом всех времен Жоржа Сен-Пьера. А есть люди, которые считают, что это был Федор [Емельяненко], потому что он доминировал в тяжах много лет. Это всегда очень субъективно.

Я вот земляк Хабиба, я его считаю величайшим бойцом, потому что так, как он, никто не доминировал в очень сложном весе, в очень конкурентном — легком весе. Там много людей, там сложно добраться до вершины. Джон Джонс дрался в 93 килограмма. Но великий ли Джон Джонс? Да. Величайшим, повторюсь, он не будет, потому что он занимался плохими вещами. И мы не можем зачастую ставить Джона Джонса в пример людям. Вот и все».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eozuIrhqcwQ
Дана Уайт
Джон Джонс
Камил Гаджиев
UFC
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