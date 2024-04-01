Камил Гаджиев: «Бой Шары Буллета и Игоря Потери очень политизирован»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил анонсированный UFC поединок между россиянином Шарабутдином «Шарой Буллетом» Магомедовым (12-0) и украинцем Игорем Потерей (20-5).

«Очень политизированный бой, это качают везде. Саня Лютиков, например, обратил внимание на этот бой, Потеря начал уже газовать. Переоценен ли Шара? Я знаю, о чем Потеря говорит. Шара никогда не дрался с очень высококлассным функциональным борцом. Я тоже всегда об этом говорил. Вопрос — готов ли Шара к такому бою? Будет ли Потеря таким бойцом? Нет, не будет. Я думаю, что у Потери Шара выиграет. А вот какой-нибудь там Блахович-style, например, создал бы Шаре проблем. Это факт. По крайней мере пока. Но [Магомедов] молодой и может еще поработать», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Магомедов подерется с Потерей 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.