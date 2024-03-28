Келвин Гастелум подерется с Даниэлем Родригесом 22 июня в Саудовской Аравии

32-летний полусредневес Келвин Гастелум (17-9) проведет следующий бой против 37-летнего Даниэля Родригеса (17-4) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Гастелум прошлый бой проиграл Шону Брэди (16-1) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 2 декабря 2023-го на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Родригес идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Иану Гарри (14-0) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 13 мая 2023-го на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.