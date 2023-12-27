Пятый номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) допустил, что в будущем станет политиком.

«Я только что провел пять раундов с мнимым чемпионом, который должен был просто полностью уничтожить меня. Это был очень конкурентный бой, он мог закончиться в любую сторону. Так что я знаю, что я гораздо больше, чем просто боец. Я умнее. Я умею работать мозгами, и у меня достаточно интеллекта, чтобы ориентироваться по жизни. Однажды я хочу заняться политикой, потому что хочу бороться за то, во что верю. Я хочу попасть в конгресс, может быть, в сенат, что-то в этом роде. Может быть, стать губернатором Флориды. Это была бы моя главная мечта — стать губернатором этого штата», — сказал Ковингтон в эфире подкаста PBD.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.