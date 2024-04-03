Марк Коулман будет присутствовать на UFC 300

Член Зала славы UFC Марк Коулман (16-10) посетит юбилейный турнир UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Об этом он сообщил в соцсетях.

«UFC приглашает меня, дарит мне и моим дочерям билеты на крупнейшее шоу в истории UFC 300 в Лас-Вегасе, так что я в восторге. Весь кард просто супер. Увидимся там», — написал Коулман.

В марте в доме Коулмана в Огайо начался пожар, и он сумел спасти своих родителей, однако его собака, которая его разбудила, не выжила. Сам экс-боец был доставлен в больницу на самолете. Он перенес несколько операций на легкие.