О'Мэлли: «Бой Чимаева против Уиттакера — это огонь!»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отреагировал на анонс боя между третьим номером рейтинга в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7) и 11-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Хамзат против Уиттакера — это огонь! Хамзат — это персонаж, все еще вызывающий вопросы, все еще интересный. Многие считают, что против Камару Усмана он был неубедителен, так как Камару дрался на коротком уведомлении и три раунда», — сказал О'Мэлли на TimboSugarShow.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.