Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:47

Шон О'Мэлли: «Я заплатил больше налогов, чем заработал за бой со Стерлингом»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что заплатил больше налогов, чем заработал за бой с экс-чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (24-4).

«Моя цель — стать мультимиллионером. Я хочу заработать много денег. В UFC можно заработать кучу денег, не болтая ерунды, не находясь в социальных сетях, но тебе придется выиграть 5 тысяч боев.

Я заплатил больше налогов, чем заработал в прошлом году за бой со Стерлингом. Я заработал много денег на боях, но втрое больше я заработал на социальных сетях", — сказал О'Мэлли на подкасте Bradley Martyn's Raw Talk.

В последнем бою О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Поединок состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Алджамейн Стерлинг
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Кенийский марафонец Кипчоге рассказал о травле после гибели Киптума
Традиционный Парад Победы покажут на главных телеканалах страны
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Ишковым интересуется «Краснодар», Даку может сменить Дзюбу в «Локо». Кем из аутсайдеров РПЛ могут усилиться наши топ-клубы
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кори Сэндхэген назвал слабость Умара Нурмагомедова

Майкл Чендлер: «Вы в последний раз увидите Конора в октагоне»