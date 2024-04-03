Ян: «Царукян сможет стать чемпионом UFC»

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Петр Ян (17-5) считает, что у четвертого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (21-3) есть все для того, чтобы стать чемпионом.

«Я думаю, Арман сможет стать чемпионом UFC. У Армана есть все, есть навыки, возраст позволяет, амбиции. Вопрос — когда это произойдет. Если Арман в том фокусе и настрое, [то он станет чемпионом]», — сказал Ян Gorilla Fighting.

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.