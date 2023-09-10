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Сегодня, 18:16

Расулов: «Если Волков победит Гана сейчас, у России будет сразу два претендента на титул UFC»

Алина Савинова
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Боец ACA Салимгерей Расулов оценил выступление россиянина Александра Волкова в поединке с австралийцем Таем Туивасой.

«Бой прошел как по маслу, как нам и хотелось. Александр мог и в первом раунде закончить встречу, но победа сабмишеном в стиле Алексея Олейника тоже смотрелась красиво. Мне бы хотелось, чтобы следующий соперником Саши стал Сирил Ган. Сергей Спивак был стилистически удобным соперником для француза, а Волков им таковым не будет. Помню их первую встречу, где Александру совсем чуть-чуть не хватило для победу. Если он победит Гана сейчас, у России будет сразу два претендента на титул. Неважно, кто из них, но я хочу, чтобы наш боец был чемпионом UFC в тяжелом весе», — цитирует Расулова MMA.Metaratings.ru.

Волков победил Туивасу удушением Иезекииля во втором раунде боя, который состоялся 10 сентября на турнире UFC 293. Всего на счету 34-летнего россиянина 37 побед и 10 поражений в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rasulov-khochu-chtoby-volkov-vzyal-revansh-u-gana-i-u-rossii-stalo-dva-pretendenta-na-titul-ufc-282965/
Александр ВОЛКОВ
ММА
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