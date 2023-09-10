Чемпион ACA Борисов считает, что Волков может переиграть Гана в реванше

Чемпион ACA в легчайшей весовой категории Олег Борисов высказался об итогах боя россиянина Александра Волкова с австралийцем Таем Туивасой.

«Странно, почему Волкову не дали бонус. У них же не один-единственный бонус. Дана Уайт раздает бонусы всем в хорошем настроении. Бой у Волкова был зрелищный. Это тяжи и была кровь. В конце Саша задушил соперника. Он заслужил бонус. Самым неудобным соперником для Волкова был бы Сергей Павлович, а желательным был бы реванш с Сирилом Ганом. Александр может переиграть француза, он непредсказуемый. Но и Ган — не подарок. Не могу быть уверенным, что Волков его победит. Это Фрэнсису Нганну Сирил проиграл разгромно, а остальных он уверенно победил», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Волков победил Туивасу удушением Иезекииля во втором раунде боя, который состоялся 10 сентября на турнире UFC 293. Всего на счету 34-летнего россиянина 37 побед и 10 поражений в ММА.