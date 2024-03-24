Роберт Уиттакер назвал вероятного следующего соперника для Адесаньи

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) считает, что UFC организует бой между чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (21-2) и экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3).

«Если честно, я вижу, как сделают бой Дрикуса и Иззи, это из-за их вражды и всех слов о Южной Африке. Я не думаю, что UFC сейчас поддержит Шона Стрикленда в качестве претендента. Мне кажется, что в компании его не любили с самого начала, поэтому я сомневаюсь, что они стремятся к этому реваншу. Если честно, я надеюсь, что Дрикус получит бой с Иззи. В таком случае я смогу подраться со Стриклендом», — сказал Уиттакер на MMArcade Podcast.

Дю Плесси победил Шона Стрикленда (28-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.