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28 марта, 12:32

Роберт Уиттакер отреагировал на бой с Чимаевым: «Я заряжен!»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) поделился первыми мыслями с момента анонса его боя с девятым номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Я буду стараться изо всех сил, — начал Уиттакер на MMArcade Podcast. — Я с нетерпением жду этого боя, и хорошо, что после боя с [Пауло] Костой у меня не было травм. Я уверен, что у меня есть все шансы победить в этом тяжелом противостоянии. Каждый тяжелый бой делает меня сильнее как бойца. Как бы то ни было, таков мой путь к чемпионству, так я зарабатываю деньги для своей семьи, я хочу оставаться активным.

Кроме того, я рад, что стану частью истории, ведь это будет первый турнир UFC в Саудовской Аравии. Теперь я заряжен и чувствую себя менее виноватым, когда засиживаюсь за видеоиграми (смеется). Скоро я начну тренировочный лагерь! Я знаю, что Хамзат — тяжелый соперник, ему нравится драться, он использует свои возможности, у него есть нокаутирующая сила, и ему нравится играть злодея».

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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