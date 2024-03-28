Хамзин: «Бой Волкова и Павловича получится красочным»

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин не смог определить фаворита в поединке Александра Волкова и Сергея Павловича.

«Павлович помоложе, агрессивнее, пинается. Я удивлен. Дана Уайт ставит двух сильнейших ребят из России друг против друга. Я бы не загадывал на победу кого-то. Уверен, бой получится красочный. Главное — без травм. В клетке столкнутся два сильнейших ударника. Это будет красиво!» — приводит слова Хамзина MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Волковым и Сергеем состоится 22 июня в рамках турнира UFC Saudi Arabia.