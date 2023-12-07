Россиянин Борщев и азербайджанец Садыхов поужинали в ресторане после боя на UFC 295

Российский боец Вячеслав Борщев и азербайджанец Назим Садыхов вместе поужинали в ресторане после поединка на UFC 295 в Нью-Йорке.

Бой завершился вничью — 29-28, 28-28, 28-28. По итогам вечера их поединок был признан лучшим на UFC 295.

«Быть мужчиной — это мультикультурная концепция; мужчина в Азербайджане, России или Америке — не имеет значения. Во всем мире существуют примерно одинаковые универсальные понятия о человечности», — написал Борщев в соцсети.

Бой Борщева и Садыхова продлился все три раунда и завершился вничью (29-28, 28-28, 28-28).

После этого поединка на счету Борщева 7 побед, 3 поражения и 1 ничья. У Садыхова 9 побед, 1 поражение и 1 ничья.