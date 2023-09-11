Шавкат Рахмонов встретился с Геннадием Головкиным

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) опубликовал в соцсетях фотографию с экс-чемпионом IBF и WBA по боксу в среднем весе Геннадием Головкиным (42-2).

«С легендой бокса из Казахстана», — подписал фотографию Рахмонов.

Рахмонов провел в UFC пять боев. В прошлом поединке он победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Головкин в прошлом бою проиграл абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (59-2) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 17 сентября 2022-го в Лас-Вегасе, США.