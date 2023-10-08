Свищев считает, что решение UFC по флагам направлено на борьбу с дискриминацией

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение отменить запрет на национальные флаги на турнирах UFC.

«Поддерживаем такое решение и рекомендуем другим федерациям и лигам последовать этому примеру. Такие решения говорят о нежелании иметь ничего общего с политикой. Они принимаются в интересах развития и популяризации спорта и против дискриминации», — приводит ТАСС слова Свищева.

8 октября глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бойцы организации смогут выходить на бой с флагом своей страны. Решение вступит в силу начиная с турнира UFC Fight Night 229.

В 2022-м UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами из-за конфликта между Россией и Украиной.