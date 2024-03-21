Тренер О'Мэлли назвал имя следующего соперника Шона

Тим Уэлч, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1), считает, что следующим оппонентом «Сахарка» будет первый номер рейтинга дивизиона Мераб Двалишвили (17-4).

«Топурия или Двалишвили? Оба боя очень опасные. Если ты допустишь ошибку в бою с Илией, то будешь лежать на спине без сознания. Мераб же сохраняет темп все пять раундов. Он будет сокращать дистанцию и бить. Я думаю, что они оба просто огромные проблемы, но следующим будет Мераб. Он заслуживает боя за титул. Он выиграл десять боев подряд. Готовиться к нему будет интересной задачей», — сказал Уэлч на YouTube-канале Деметриуса Джонсона (25-4).

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Двалишвили в прошлом бою победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.