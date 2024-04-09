Тренер Шары Буллета заявил, что бой против украинца Потери не отменен

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Гор Азизян, тренер российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет, заявил, что поединок его подопечного против украинца Игоря Потери на турнире UFC в Саудовской Аравии все еще в силе, несмотря на новость об его отмене.
Ранее стало известно, что 4 мая на турнире UFC 301 в Бразилии Потеря подерется против Мишеля Перейры.
«У Шарабутдина остается все тот же соперник. Потеря решил заработать, [согласившись на бой в Бразилии]», — сказал Азизян «СЭ».
Турнир UFC on ABC 6, на котором должны выступить Магомедов и Потеря, пройдет 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии вечера Хамзат Чимаев встретится с Робертом Уиттакером.