Тренер Шары Буллета заявил, что бой против украинца Потери не отменен

Гор Азизян, тренер российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет, заявил, что поединок его подопечного против украинца Игоря Потери на турнире UFC в Саудовской Аравии все еще в силе, несмотря на новость об его отмене.

Ранее стало известно, что 4 мая на турнире UFC 301 в Бразилии Потеря подерется против Мишеля Перейры.

«У Шарабутдина остается все тот же соперник. Потеря решил заработать, [согласившись на бой в Бразилии]», — сказал Азизян «СЭ».

Турнир UFC on ABC 6, на котором должны выступить Магомедов и Потеря, пройдет 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии вечера Хамзат Чимаев встретится с Робертом Уиттакером.