Шара Буллет сделал заявление о возможном бое с Хамзатом Чимаевым

Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов (13-0) по прозвищу Шара Буллет высказался по поводу потенциального боя с Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Потенциальный бой с Чимаевым? Не знаю, что сказать. Если это будет интересно UFC, и где-то на кону будет стоять пояс, то это возможно, то этот бой будет неизбежен. Мы в одной весовой категории, мы оба хотим забрать пояс», — сказал Шара Буллет в интервью Youtube-каналу «Все или ничего».

Магомедов проведет следующий поединок на турнире UFC on ABC 6, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии. В главном событии вечера Чимаев сразится с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.