Тренер Волкова: «Мы ничего не знали про бой с Павловичем»

Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко заявил, что анонс поединка с Сергеем Павловичем стал неожиданностью для бойца.

«Мы очень удивлены этой новостью. Саша узнал об этом ночью, я — утром. Это стало для нам сюрпризом. Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.

28 марта стало известно, что Волков и Павлович проведут бой 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок состоится в соглавном событии вечера. Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.

В своей профессиональной карьере 35-летний Волков провел 47 боев и одержал 37 побед. У 31-летнего Павловича 20 поединков и 18 побед.