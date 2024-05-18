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18 мая, 23:00

UFC Fight Night Барбоза — Мерфи: началась прямая трансляция боев

В Лас-Вегасе начался турнир UFC Fight Night
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Эдсон Барбоза.
Фото Global Look Press
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Турнир по ММА UFC Fight Night 241 проходит в Лас-Вегасе (США) в ночь с 18 на 19 мая. В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся представители полусреднего веса — англичанин Лерон Мерфи и Эдсон Барбоза. Время начала первых поединков — в 23.00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 02.00 мск.

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC Fight Night 241. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

Весь турнир UFC Fight Night 241 можно будет посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. В прямом эфире и бесплатно поединки вечера ММА в Лас-Вегасе также покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

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