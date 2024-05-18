Турнир по ММА UFC Fight Night 241 проходит в Лас-Вегасе (США) в ночь с 18 на 19 мая. В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся представители полусреднего веса — англичанин Лерон Мерфи и Эдсон Барбоза. Время начала первых поединков — в 23.00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 02.00 мск.

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC Fight Night 241. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

Весь турнир UFC Fight Night 241 можно будет посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. В прямом эфире и бесплатно поединки вечера ММА в Лас-Вегасе также покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».