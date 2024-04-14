Cледующий турнир по смешанным единоборствам UFC 301 запланирован к проведению в ночь на 5 мая 2024 года в спортивном комплексе «Jeunesse Arena» в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия. Главным событием вечера ММА станет бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион этой весовой категории бразилец Алешандре Пантожа и претендент австралиец Стив Эрцег.

Кард UFC 301

Алехандре Пантожа vs Стив Эрцег

Джонатан Мартинез vs Жозе Алдо

Мишель Перейра vs Махмуд Мурадов

Энтони Смит vs Витор Перино

Пол Крейг vs Кайо Борральо

Жоандерсон Брито vs Джек Шор

Каролина Ковалькевич vs Ясмин Лусиндо

Элвес Бреннер vs Мыктыбек Оролбай

Джин Силва vs Уилльям Гомис

Йоахим Сильва vs Драккар Клозе

дион Барбоса vs Эрнеста Карекаите

Алессандро Коста vs Кевин Борджас

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301 Прямой эфир вечера ММА пройдет на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Турнир стартует в 03.00 с прелимов, трансляция боев основного карда пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

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