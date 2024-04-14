Царукян рассказал о фанате-провокаторе, которого ударил перед боем

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Российский боец ММА Арман Царукян рассказал, что запомнил лицо фаната, который провоцировал его на турнире UFC 300.
Перед выходом в октагон на бой против бразильца Чарльза Оливейры один из зрителей показал проходящему мимо россиянину средний палец, за что получил от него удар.
— Да, я быстро завожусь. И моя команда всегда пытается меня остановить. Потому что я горячий парень с Кавказских гор. Меня очень легко завести. Из-за этого тренеры мне постоянно говорят, что мне надо успокоиться.
— Я вообще думал, что когда вы идете к октагону, вы максимально сконцентрированы и не видите, что происходит вокруг.
— Я вижу всех.
— И запоминаешь?
— Запоминаю лица. Надеюсь, этот парень не попадется мне где-нибудь на улице, — сказал Царукян Sport24.
Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.