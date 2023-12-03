UFC on ESPN 52: Царукян нокаутировал Дариуша и другие результаты турнира

В Остине, США, завершился турнир UFC on ESPN 52, в главном бою которого Арман Царукян (21-3) победил Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основной кард:

Легкий вес: Арман Царукян (Россия) победил Бенила Дариуша (США) — KO, 1-й раунд.

Легкий вес: Джалин Тернер (США) победил Бобби Грина (США) — KO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Дейвисон Фигередо (Бразилия) победил Роба Фонта (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Шон Брэди (США) победил Келвина Гастелума (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Легкий вес: Жоаким Силва (Бразилия) победил Клэя Гуиду (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Дастин Штольцфус (США) победил Пунахеле Сориано (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительный кард:

Легчайший вес: Миша Тейт (США) победила Джулию Авилу (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Средний вес: Коди Брандейдж (США) победил Закари Риза (США) — KO, 1-й раунд.

Легкий вес: Драккар Клозе (США) победил Джо Солеки (США) — KO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Родолфо Беллато (Бразилия) победил Игоря Потерю (Украина) — TKO, 2-й раунд.

Средний вес: Джаред Гуден (США) победил Веллингтона Турмана (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Вероника Харди (Венесуэла) победила Джейми-Лин Хорз (Канада) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).