Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 марта, 07:33

Узбекский боец Рузибоев не исключил, что подерется с Шавкатом Рахмоновым

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Боец UFC Нурсултон Рузибоев сообщил, что сменит весовую категорию, и не стал исключать возможного поединка против Шавката Рахмонова.

— Ты бьешься в среднем весе, где одна из главных звезд — Хамзат Чимаев. Как представляешь себе бой с ним?

— Это очень интересный вопрос, я никогда не думал об этом, — сказал Рузибоев «СЭ». — После этого или еще одного боя я хочу в 77 кг драться — тогда посмотрим, что будет.

— В 77 один из топов — это Шавкат Рахмонов. А ты допускаешь бой с Шавкатом?

— Раньше, когда я дрался в казахских лигах, когда еще меня не было в UFC и его также не было [в UFC], очень много людей хотели, чтобы мы с ним подрались, но сейчас он в топ-3. Если я дойду до этого момента, то посмотрим.

В ночь на 31 марта в Нью-Джерси состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого Нурсултон Рузибоев проведет поединок против Седрика Дюма. Ранее Рузибоев (33-8-2 в ММА) дебютировал в UFC с победы над Брунно Феррейрой нокаутом в первом раунде.

Нурсултан Рузибоев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец UFC Рузибоев ответил, кого хочет вызвать из октагона в случае победы над Дюма

Рузибоев: «Хабиб и его отец дали мне мотивацию»