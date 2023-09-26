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Сегодня, 13:55

В Атлетической комиссии Невады признали ошибку судьи в бою Шевченко и Грассо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Джефф Маллен высказался о судействе боя между чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона Алексой Грассо (16-3) и Валентиной Шевченко.

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Бой состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США. Решающую оценку выставил судья Майк Белл, который оценил последний раунд на 10:8 в пользу Грассо.

«Майк — один из самых лучших судей в мире. Он такой же хороший судья, каким был раньше. Но я не согласен с его оценкой в пятом раунде. Если кто-то значительно лидирует, требуется невероятное количество повреждений, чтобы получить оценку 10:8», — приводит слова Маллена ESPN.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
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