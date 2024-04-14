Эдуард Вартанян: «После боя с Исмагуловым встречался с Шоном Шелби»

Российский боец Эдуард Вартанян (25-4) заявил, что еще может попасть в UFC.

«После боя с Дамиром [Исмагуловым] встречались с Хантером [Кэмпбеллом], Шоном Шелби. Из-за антимонопольного иска они [UFC] и никого и не подписывают, собственно, и из-за него они меня не могут подписать. Они же выплатили 2,5 тысячам бойцам 350 миллионов долларов. Они подписывали бойцов без предоставления боев. И это было одно из условий антимонопольного иска. Даже Майкла Пейджа они не подписали. Его подписали, только когда ему дали соперника», — сказал Вартанян «СЭ».

Вартанян победил Дамира Исмагулова (24-3) решением большинства судей по правилам кикбоксинга. Бой состоялся 6 марта на турнире «Наше Дело 82» в Санкт-Петербурге.