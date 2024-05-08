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Сегодня, 07:34

Ломаченко: «Сейчас все хотят подраться со мной, ведь я стал старше»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) заявил, что он не растерял форму, несмотря на свой возраст.

«Я был человеком, который стремился покорить весь мир. Я был близок к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом, но мне это не удалось. В легком весе я потерпел поражение, и мою мечту отняли. Мне бы не хотелось заканчивать свою карьеру на такой ноте.

Помню, когда-то никто не хотел со мной драться. Сейчас, конечно, все желают сразиться со мной, ведь я стал старше. Однако я по-прежнему опасен: у меня все еще есть скорость, сила и физическая готовность. Я просто хочу показать свой максимум», — сказал Ломаченко Top Rank.

Ломаченко и Джордж Камбосос (21-2) подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.

Василий Ломаченко
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