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Сегодня, 11:40

Вячеслав Борщев: «Царукян — монстр! Не вижу более достойных претендентов на титул»

Давид Хачатрян
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Российский легковес UFC Вячеслав Борщев (7-3) высоко оценил первого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3) и отметил, что чемпион легкого веса Ислам Махачев (25-1) победит третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8).

 
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«Ну, вообще, Арман — монстр, конечно. Я так понял, следующий бой Ислам проведет с Порье. Но я просто не вижу более достойных.

Есть ли у Порье шанс? Шанс есть всегда, тем более что мы уже несколько раз говорили на эту тему, что Махачев довольно уверенно себя в стойке чувствует. Главное, чтобы он сильно долго в стойке не проводил, а там зайдет и в стойке выключит Порье. Тогда будет вообще, конечно, pound for pound for sure», — сказал Борщев «СЭ».

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Арман Царукян
Вячеслав Борщев
Ислам Махачев
UFC
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