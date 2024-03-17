Жозе Альдо подерется с Джонатаном Мартинесом 4 мая на UFC 301 в Рио-де-Жанейро

Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе 37-летний Жозе Альдо (31-8) проведет первый за два года бой против 14-го номера рейтинга в легчайшем дивизионе 29-летнего Джонатана Мартинеса (19-4). Бой состоится 4 мая на UFC 301 на Олимпийской арене в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом сообщает AGFight.

Альдо в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (17-4) и объявил о завершении карьеры. Бой состоялся 20 августа 2022-го на UFC 278 в Солт-Лейк Сити, США.

Мартинес идет на серии из шести побед. В прошлом поединке он победил Адриана Янеса (16-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 14 октября 2023-го в UFC Apex в Парадайсе, США.