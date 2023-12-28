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Сегодня, 21:50

«Алкоголь и безостановочное курение кальяна сказались на легких». Алджамейн Стерлинг жалуется на усталость во время тренировок

Алджамейн Стерлинг пожаловался на усталость во время тренировок
Отдел единоборств «СЭ»
Алджамейн Стерлинг.
Фото из соцсетей Алджамейна Стерлинга
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Раньше экс-чемпион UFC пил вино прямо во время подготовки.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, который отобрал этот пояс у россиянина Петра Яна, в прошлом поединке проиграл Шону О'Мэлли, после чего решился на серьезное изменение в карьере. Стерлинг поднимается в весе, а его первый бой в 66 кг пройдет 13 апреля на историческом турнире UFC 300, соперник — Келвин Каттар.

Стерлинг считается одним из самых крупных бойцов легчайшего дивизиона — пока интрига, насколько габаритным он будет в полулегкой категории. Но в межсезонье Алджамейн становится воистину огромным — во многом из-за чревоугодия, а также любви к алкоголю и табаку, о чем он не стесняется рассказывать.

Фото из соцсетей Алджамейна Стерлинга

«Мне правда интересно, насколько сильно я раздуюсь после боя, — сказал Стерлинг на видео своего YouTube-канала. — Каждый раз, когда я набираю 61 кг последние пять лет, я затем всегда набираю 81 кг. Как будто твое тело цепляется за все, а потом взрывается обратно, поэтому мне интересно, как будет в этот раз.

 
Шон О'Мэлли (слева) и&nbsp;Алджамейн Стерлинг.Стерлинг за один бой совершает больше борцовских действий, чем Шон за 10. Такой пары мы еще не видели

Я пристрастился к сладкому, и это почти как бездонная яма. Как будто ты ничего не можешь с собой поделать. Ты говоришь себе перестать есть, но почему-то твои ноги все равно идут к холодильнику или ты заказываешь еду, хотя ничего не хочется. Это похоже на болезнь.

Сейчас на тренировках я сильно утомляюсь. Хотя я стараюсь делать то, что делаю, когда вешу меньше. Те восемь-девять недель ежедневного употребления алкоголя и безостановочного курения кальяна вместе с поздним отбоем определенно сказались на состоянии моих легких, поэтому я до сих пор чувствую, что не в порядке, и пытаюсь вернуть форму».

Боец Алджамейн Стерлинг.
Фото из соцсетей Алджамейна Стерлинга

Ранее на пресс-конференции после боя с Генри Сехудо Стерлинг рассказывал, что употреблял алкоголь прямо во время тренировочного лагеря, но с такой практикой завязал, потому что у него возникли проблемы в восстановлением после травмы.

«Буду ли еще употреблять алкоголь во время кэмпа? Нет (смеется). Мне нравится выпивать. Кэмпы к боям — очень тяжелая штука. После изнурительных спаррингов, если я чувствую, что достиг порога моей функционалки, то [алкоголь] - это мое высвобождение. Это не значит, что я бухаю, просто могу выпить парочку чего-то. Я лучше себя чувствую после этого, чувствую счастливее перед началом пахоты.

 
Шон О`Мэлли. «Безумие, что Алджо не смог перевести меня. 6 недель кэмпа я не мог бороться». О'Мэлли и Стерлинг после боя

Да, в кэмпе ты должен многим жертвовать, но нужен баланс какой-то. Я отказался от алкоголя, потому что мне нужно было, чтобы прижились стволовые клетки после травмы, я не хотел уничтожить их алкоголем. Я не могу сказать, что без алкоголя мой организм лучше себя чувствовал. Я лучше буду счастливым в кэмпе, чем [откажусь от всего]. Я не оправдываю алкоголь, но я оправдываю то, что нужно наслаждаться жизнью, что нужен баланс».

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